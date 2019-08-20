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20.08.2019 - 09:28

Liselerdeki boş kontenjanlar nereden öğrenilir? LGS boş kontenjan tercihi nasıl yapılır?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, liselerdeki boş kontenjanlar merak konusu oldu. LGS boş kontenjan tercihinde bulunmak isteyen öğrenciler, başvurunun nereye yapılacağını araştırıyor. Peki liselerin boş kontenjanları nereden öğrenilir?

Liselerdeki boş kontenjanlar nereden öğrenilir? LGS boş kontenjan tercihi nasıl yapılır?

8. Sınıfların katılım gösterdiği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili liselere yerleştirme heyecanı devam ediyor. LGS boş kontenjanları merak eden öğrenciler arayışa geçti. LGS boş kontenjanlar e-okul sistemi üzerinden öğreniliyor. Aynı zamanda LGS boş kontenjan tercih işlemi de e-okul sistemi üzerinden tamamlanıyor.

LGS BOŞ KONTENJAN TERCİHİ İÇİN TIKLAYINIZ

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