18.12.2019 - 13:31 | | DHA
Liseli Damla, 2 gündür kayÄ±p
Samsun'da ailesiyle birlikte oturduÄŸu evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrÄ±lan ve 2 gÃ¼ndÃ¼r kendisinden haber alÄ±namayan Damla Åženol, Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu bulundu. Damla, ailesine teslim edildi.Â
Ä°lkadÄ±m ilÃ§esi ReÅŸadiye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaÅŸayan Damla Åženol, iddiaya gÃ¶re Ã¶nceki gÃ¼n sabah saatlerinde markete gitmek Ã¼zere evden ayrÄ±ldÄ±.
Åženol'un eve gelmemesi Ã¼zerine kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne giderek kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu.
Lise 1'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸu ve bir sÃ¼redir eÄŸitimine devam etmediÄŸi Ã¶ÄŸrenilen Damla Åženol'u bulmak iÃ§in polis ekiplerince Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
Damla Åženol, Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu bulundu. Damla, ailesine teslim edildi.Â