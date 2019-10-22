Liselilerin feci kavgasÄ±! 1 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Olay, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda, Mevlana Mahallesi'ndeki Ethembey ParkÄ±'nda meydana geldi. Sivas AtatÃ¼rk Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencisi B.K., iddiaya gÃ¶re, parkta oturan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Emre AslÄ±var ile arkadaÅŸÄ± Ã–.A.'nÄ±nÂ yanÄ±na geldi.Â B.K., bir sÃ¼re iki arkadaÅŸla konuÅŸtu. Parkta 3 kiÅŸinin konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yÃ¼p, kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken B.K., yanÄ±ndaki bÄ±Ã§akla Ã–.A.Â ile Emre AslÄ±var'a saldÄ±rdÄ±. AslÄ±var, kalbinden ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden aldÄ±ÄŸÄ± darbelerle aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, Ã–.A. ise saÄŸ koluna aldÄ±ÄŸÄ±Â bÄ±Ã§ak darbesiyleÂ hafif yaralandÄ±. OlayÄ± gÃ¶ren Ã§evredekiler, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, yaralÄ± 2 Ã§ocuÄŸu ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Tedaviye alÄ±nan AslÄ±var, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Â Emre AslÄ±var'Ä±n cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in Cumhuriyet Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi morguna konuldu. Ã–.A. ise aynÄ± hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±.Â

Olay sonrasÄ± kaÃ§anÂ B.K.'nin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerince Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1,5 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan B.K., yakalanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ã–te yandan olayÄ± duyarak, parka gelen Emre AslÄ±var'Ä±n arkadaÅŸlarÄ±, uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.