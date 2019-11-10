Listapad’da ‘Lillian’ damgası

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen en kapsamlı film festivali, 26. Minsk Uluslararası Film Festivali ‘Listapad’, dün düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Yedi jürinin yer aldığı festivalde ödüllerde öne çıkan filmlerden biri Avusturya yapımı Andreas Horvath’ın ilk uzun metrajlı kurmaca filmi ‘Lillian’ oldu. Film, hem festivalin eleştirmenler jürisi FIPRESCI’nin seçimi oldu hem de Gençler Yürüyor (Youth on the March) adlı yeni yönetmenlere odaklanan yarışma jürisinden En İyi Film Ödülünü kazandı.

Avusturyalı yönetmen Ulrich Seidl’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Lillian’, belgeselleriyle tanınan Andreas Horvath’ın ilk kurmaca filmi ve 1920’lerde yaşanan gerçek bir hikayeyi günümüze taşıyor. Mevzu bahis gerçek hikaye Lillian adlı genç bir kadının New York’tan yürüyerek ülkesi Rusya’ya gitmeye çalışması. Horvath’ın hikayeye getirdiği yorum, günümüz Amerikası’nın derinliklerinde kimseden yardım istemeden ilerleyen, Patrycja Planik’in canlandırdığı İngilizce konuşmayan bir kadının hayatta kalma azmini, değişen mevsim ve mekanlarla göstermek şeklinde.

Ödül ‘Atlantis’e

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nin Yönetmenlerin 15 Günü bölümünde yapan film, olgun bir anlatım sunuyor.

Eski Sovyet ülkelerindeki filmlerin yarıştığı Ana Yarışma jürisi ise En İyi Film dalındaki seçimini Ukrayna yapımı ‘Atlantis’den yana kullandı. Valentyn Vasyanovych’in imzasını taşıyan film, dünya prömiyerini bu yılki Venedik Film Festivali’nin Venedik Günleri bölümünde yapmıştı. Bilimkurgu türündeki film, savaşın böldüğü bir ülkede stres bozukluğu yaşayan bir askerin hikayesini konu alıyor.

Belarus yapımı filmlerin yarıştığı ulusal yarışmada ise En İyi Kurmaca Film Ödülü’ne ‘Sands/Woods/Carriage’ uzandı. Film, Kirill Halitski, Svetlana Kozlovskaya’nın imzasını taşıyor. 200’ü aşkın filmin gösterildiği, izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği festival, hem yakın dönemde festivallerde gösterilmiş filmleri izleyiciyle buluşturdu hem de ödüllerle bölge sinemasının öne çıkmasına vesile oldu.