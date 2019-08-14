Liverpool-Chelsea maçında sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz kimdir?

Liverpool-Chelsea maçının 14. dakikasında sahaya giren kişinin kimliği belli oldu. Youtuber olduğu öğrenilen Fester Abdü lakaplı Ali Abdülselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Peki Ali Abdülselam Yılmaz kimdir?

ALİ ABDÜLSELAM YILMAZ KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Youtube fenomeni olarak sosyal medyada sıkı bir takipçi sayısına sahip olan Fester Abdü'nün gerçek ismi ve soyadı Ali Abdülselam Yılmaz'dır.