League of Legends dünya genelinde büyük ilgi görürken artık bu oyunun turnuvaları düzenleniyor. 9. sezonun sonuna gelinirken yeni turnuva için gün sayılıyor. Peki, LoL dereceli sezonu ne zaman bitiyor? Ödüller ne zaman verilecek?

LOL DERECELİ SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

League of Legends dereceli sezonu bu gece saat 00.00'da sona erecek. Ödüller ise 20 Kasım'da sahiplerine verilecek.

2019 LOL DERECELİ ÖDÜLLERİ

Oyuncuların takdir seviyelerinin de önemli olduğu sezon sonu ödüllerinde, oyuncunun Sihirdar Vadisi veya Uğursuz Koruluk ödülünü alabilmesi için en az 2. takdir seviyesinde bulunması gerekiyor.

Sihirdar Vadisi (Tek/Çift), Sihirdar Vadisi (Esnek), Uğursuz Koruluk dereceleri altın ve üstü olan oyuncular takdir gerekliliğini de karşılaması halinde Şanlı Aatrox kostümüne sahip olacaklar. Ayrıca kostümle birlikte Aatrox şampiyonuna sahip olmayanlar için Aatrox da kullanıcılara gönderilecek.

Ayrıca oyuncular altın ve üstü bitirmesi halinde Şanlı Aatrox renk paketine de sahip olacaklar.

Ayrıca oyuncular bulundukları liglere göre Sihirdar Simgesi (Esnek) ,Sihirdar Simgesi (Tek/Çift) kazanacaklar.

Oyuncular bulundukları takdir seviyesine göre takdir ifadeleri kazanacaklar.