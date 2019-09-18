Büyük iğrençlik! Lösemili çocukları kullanıyorlar

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişi, kendisine lösemili çocuklara ilik nakli için yardım topladıklarını söyleyen Hatem D. (56) ve İsmail C.'ye (57), 5 TL verdi. Kendisine verilen makbuzu kontrol eden kişi, böyle bir derneğin olmadığını gördü. Polise haber veren vatandaşın ihbarı üzerine takibe alınan 2 şüpheli Kışla Mahallesi'nde yakalandı.

Polise de, lösemili çocuklar için yardım amaçlı dergi sattıklarını söyleyen Hatem D. ve İsmail C.'nin üzerinden herhangi bir dergi bulunamadı. Yasal bir dayanağı olmayan çok sayıda makbuzla yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir şekilde sokakta bağış kabul edilmediği belirtildi.