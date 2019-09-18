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18.09.2019 - 13:59 | | DHA

Büyük iğrençlik! Lösemili çocukları kullanıyorlar

Samsun'da lösemili çocuklara ilik nakli için maddi destek amacıyla dergi sattıklarını öne süren 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden herhangi bir dergiye ulaşılamazken, yasal bir dayanağı olmayan çok sayıda makbuz ele geçirildi.

Büyük iğrençlik! Lösemili çocukları kullanıyorlar

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişi, kendisine lösemili çocuklara ilik nakli için yardım topladıklarını söyleyen Hatem D. (56) ve İsmail C.'ye (57), 5 TL verdi. Kendisine verilen makbuzu kontrol eden kişi, böyle bir derneğin olmadığını gördü. Polise haber veren vatandaşın ihbarı üzerine takibe alınan 2 şüpheli Kışla Mahallesi'nde yakalandı.

Polise de, lösemili çocuklar için yardım amaçlı dergi sattıklarını söyleyen Hatem D. ve İsmail C.'nin üzerinden herhangi bir dergi bulunamadı. Yasal bir dayanağı olmayan çok sayıda makbuzla yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir şekilde sokakta bağış kabul edilmediği belirtildi.

Büyük iğrençlik Lösemili çocukları kullanıyorlar

Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.
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