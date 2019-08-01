LÖSEV’in yüzü lösemiyi yendi

Berire’nin lösemiyle savaşında en büyük destekçilerinden birisi olan anne Özlem Y. yaşadıklarını Milliyet’e anlattı. Berire’nin tek çocuk olduğunu belirten Özlem Y. hastalığın ilk olarak 3 yaşındayken yüksek ateşle başladığını söyledi. Özlem Y. “Ateş düşürülemedi, daha sonra yürüyememeye başladı. Götürdüğüm bir hastanede lösemiden şüphelenildi. Sonra LÖSEV’e yatışı yapıldı. Burada doktorlar tarafından kesin tanı kondu. 3 yaşındayken tedavilere başladık” dedi.

Löseminin çok zor bir hastalık olduğunu, ailelerin de bu süreçte büyük güçlükler çektiğini dile getiren Özlem Y. “Bir yıl kemoterapi tedavimiz sürdü. Aslında o bir yılın sonunda lösemiyi yendi. Bir yıldan sonra da evde ilaç tedavisi gördü. 15 günde bir geldiğimiz kontrollere artık 3 ayda bir gidiyoruz. Artık ilaç da kullanmıyor. Bitti çok şükür, atlattık” diye konuştu.