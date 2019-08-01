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01.08.2019 - 08:15| AYKUT YILMAZ - Ankara

LÖSEV’in yüzü lösemiyi yendi

Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) yardım kampanyalarındaki yüzü olan Berire Y. henüz 3 yaşında yakalandığı lösemiyi yendi. Uzun bir tedavi sürecinin ardından 8 yaşında lösemisiz bir hayata başlayan Berire, hastalıkla mücadele eden diğer arkadaşlarına umut oldu.

LÖSEV’in yüzü lösemiyi yendi

Berire’nin lösemiyle savaşında en büyük destekçilerinden birisi olan anne Özlem Y. yaşadıklarını Milliyet’e anlattı. Berire’nin tek çocuk olduğunu belirten Özlem Y. hastalığın ilk olarak 3 yaşındayken yüksek ateşle başladığını söyledi. Özlem Y. “Ateş düşürülemedi, daha sonra yürüyememeye başladı. Götürdüğüm bir hastanede lösemiden şüphelenildi. Sonra LÖSEV’e yatışı yapıldı. Burada doktorlar tarafından kesin tanı kondu. 3 yaşındayken tedavilere başladık” dedi.

Löseminin çok zor bir hastalık olduğunu, ailelerin de bu süreçte büyük güçlükler çektiğini dile getiren Özlem Y. “Bir yıl kemoterapi tedavimiz sürdü. Aslında o bir yılın sonunda lösemiyi yendi. Bir yıldan sonra da evde ilaç tedavisi gördü. 15 günde bir geldiğimiz kontrollere artık 3 ayda bir gidiyoruz. Artık ilaç da kullanmıyor. Bitti çok şükür, atlattık” diye konuştu.

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