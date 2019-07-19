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19.07.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Louvre Müzesi’nden Sackler ismi kalkıyor

Louvre Müzesi, 10 binlerce kişinin ölümüne neden olan ve bağımlılık yapan sentetik uyuşturucu (opioid) ürettiği iddia edilen Sackler ailesinin ismini müzede sponsorluğunu yaptığı bölümden kaldırdı.

Louvre Müzesi’nden Sackler ismi kalkıyor

Yetkililer, müzenin “The Sackler Wing of Oriental Antiquities” kısmında bulunan levhaların üzerindeki “Sackler” ismini gizlemek için maskeleme bandı yerleştirdi. Bu bölüme Sackler ismi, aile tarafından 1996’da yapılan 3.6 milyon dolarlık bağış nedeniyle verilmişti. Louvre Müzesi’nin müdürü Jean-Luc Martinez, bağışçıların isminin yaptıkları bağıştan en fazla 20 yıl sonra kaldırıldığını açıkladı. Ancak Martinez, ismin neden 3 yıl önce kaldırılmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı. 

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