Louvre’da Mona Lisa kargaşası

Artnet’te yer alan bir habere göre, Louvre Müzesi’nde sergilenen Da Vinci’nin başyapıtı “Mona Lisa” (La Joconde), müze içinde bulunan başka bir galeride sergilenmeye başladı. Bu durum, müze içinde küçük çapta bir kaosa sebep oldu. Ekim ayına kadar Müzenin Salle des Etats bölümünde sergilenecek olan eser Rubens’in iki dev tablosunun tam önüne yerleştirildi. “Mona Lisa”yı görmek isteyenlerin sebep olduğu karmaşayı müzede 15 yıllık rehber yapan ancak ismini açıklamayan bir görevli, “Böyle bir kaos daha önce hiç yaşamadım” diye özetledi.

Yenileme çalışmaları

Le Parisien gazetesine konuşan rehber, “Böyle amatör bir şekilde gösterileceğini kesinlikle düşünmüyordum” diyerek müzeyi de eleştirdi. “Mona Lisa”nın yerini ön duyuru yapmadan değiştiren müze yetkilileri, web sitesiden bu durumla ilgili bir duyuru yaptı. Buna göre müzenin önündeki piramidin 30’uncu yılı vesilesiyle müzenin de içini kapsayacak şekilde bir dizi yenileme çalışmaları yapıldığı ve “Mona Lisa”nın eserinin sergilendiği galerinin daha fazla ziyaretçi alabilmesi için bu kapsama yenilemeye alındığı belirtildi.

Günde 50 bin ziyaretçi

İnternetten, uzun kuyrukları atlamak için “Skip The Line” bileti alan ya da grup biletleri için ön ödeme yapan ziyaretçiler, tabloyu bulabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Müze, günde 30 bin ila 50 bin arasında ziyaretçi ağırlıyor. Bunun yüzde 80’i “Mona Lisa” tablosunu görmek için gelenlerden oluşuyor. Tablo’nun şu anda bulunduğu Salle des Etats bölümü, eserin asıl sergilendiği galeriden büyük olsa da buraya yalnızca tek bir kapıdan giriş yapılıyor. Dolayısıyla buraya ulaşmak isteyen ziyaretçiler müze içinde çok uzun kuyruklara neden oluyor. Ayrıca eser, camla kaplı bir halde dikkat dağıtıcı bir şekilde iki tablonun önüne konumlandırılması da tepkiyle karşılandı. Bu durumdan en çok şikâyet edenler ise instagram kullanan sanat severler.