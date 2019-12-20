Lüfer İstanbul işareti oluyor

Ünü İstanbul’un dışına taşan, lezzetiyle Türk deniz kültürünün simgeleri arasındaki lüfer balığının soyu aşırı avcılık nedeniyle tükeniyor. 2009 yılında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) dile getirdiği soyu tükenme tehlikesi altında olduğu Milliyet tarafından kamuoyuna duyurulan lüfer, 10 yılda somut adım atılamadığı için kilosu 150 TL’ye kadar yükseldi. Lüferin korunması için çabalayan TÜDAV, şimdi de İstanbul’un sembol balığının coğrafi işaret kapsamına alınması için çalışıyor. TÜDAV’ın tescil için hazırladığı rapor, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca tarafından bakanlığa gönderildi.

‘Vahşi, zeki ve kurnaz’



Lüferin coğrafi işaretle anılacağını 2. İstanbul Coğrafi İşaret Zirvesi’nde duyuran TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, balığın ‘Boğaz Lüferi’ olarak tescilleneceğini bildirdi. Prof. Dr. Öztürk şunları söyledi:

“Lüfer, Ahmet Rasim’in edebi eserlerinde karşımıza çıkar. Lüfer, Evliya Çelebi’nin balıklarındandır; Çelebi Boğaz’ın iki yakasında da bolca avlandığını yazmıştır. Sultan Abdülhamit için hazırlanan yemeklerin de başında gelirdi lüfer. Yani İstanbul deniz kültürünün ve mutfak anlayışının vazgeçilmezidir. Mayısta Karadeniz’e çıkan lüfer eylülde Marmara’ya dönerken İstanbul Boğazı’nı kullanır. Vahşi, zeki ve kurnazdır. Lüfer her yönüyle özel ilgiyi hak eden bir balık olarak gelecek kuşaklara aktarılmalı ve korunmalı. Lüferin korunması herkesin sorumluluğundadır. Küçük balık almayan bilinçli tüketici ile satmayan balıkçının çabasıyla korunacaktır.”

‘Sırada 17 değer daha var’

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ise, “Boğaz lüferinin coğrafi işaretle anılması için gerekli dosyayı Türk Patent ve Marka Kurumu’na gönderdik. Coğrafi işaret için belirlediğimiz 17 değer daha var. Hepsini zamanla listeye dahil ederek İstanbul’un kültürel zenginliğini hatırlatacağız” dedi. İstanbul Ticaret Odası üyesi Ahmet Özer de lüferle artacak coğrafi işaret ivmesinin İstanbul’un marka değerini arttıracağını söyledi.Coğrafi işaret kavramı, AB’de yıllık 75 milyar dolar, dünyada ise 200 milyar dolarlık katma değer oluşturuyor. İstanbul kaynaklı coğrafi işaretlere, Ormanlı pirinci, Çengelköy salatalığı, Kalfaköy kömürü, çakıl domates ve İstanbul mandası gibi ürünlerin de alınması planlanıyor.