Lüks cip evin duvarına çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Büyük Mahalle Lazu mezrasında meydana geldi. Bayram ziyareti için Tonya'ya gelen Osman Öztürk'ün kullandığı 61 KU 759 plakalı cip, kontrolden çıkarak, 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Savrulan cip, yamaçta bulunan evin duvarına çarparak, durdu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Osman Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Bayram (46), Erkan (14), Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.