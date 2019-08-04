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04.08.2019 - 13:27| İHA

Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! Ölü ve yaralılar var

Bursa’da lüks otomobilin kamyona çarptığı kazada bir kadın hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Tavanı kamyonun arkasında kalan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! Ölü ve yaralılar var
Bursa'da feci kaza
Bursa'da feci kaza
Bursa'da feci kaza
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Kaza, Bursa-İzmir oto yolunun Mudanya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 41 YF 918 plakalı lüks otomobil, Metin G. (60) idaresindeki 17 HY 939 plakalı kamyonu sollamak istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin şoförü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobilin arka koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise hayatını kaybetti

Otomobilin tavanı kamyonun arkasında aldı

OTOMOBİLİN TAVANI KAMYONDA KALDI

Öte yandan dehşet veren kazada otomobilin tavanının kamyonun arkasında kaldığı görüldü. Ayrıca otomobilden çıkan parçalar yola savruldu. Tavanı tamamen yok olan otomobil hurdaya döndü.

Kamyon sürücü Metin G., “Seyir halindeyken bana arkadan çarptılar. Ben kamyonu kullanıyordum. Kazayı görmedim” dedi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Başakşehir'de lüks villaya yapılan baskın kameradaBaşakşehir'de bir villada, sağlığa zararlı metil alkolü kaynatıp damıtarak merdiven altı imalathanelere dağıttığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
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