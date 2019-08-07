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07.08.2019 - 14:57| DHA

Lüks rezidansa baskın!

Bursa'da polis, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği 2 şüphelinin kaldığı rezidansta yaptığı aramada piyasa değeri 400 bin lira olan metamfetamin ele geçirdi.

Lüks rezidansa baskın!
Rezidansta 400 bin liralık uyuşturucuyla yakalandılar
Rezidansta 400 bin liralık uyuşturucuyla yakalandılar
Rezidansta 400 bin liralık uyuşturucuyla yakalandılar
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürmek için İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı.

Ekipler, uyuşturucu maddeleri bir rezidansa getiren M.S. ve K.E.'yi takibe aldı. Sabah saatlerinde rezidansa operasyon düzenleyen polis, M.S. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Ev ve şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 400 bin lira olan, 2 kilogram metamfetamin, satışa hazır halde 30 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 22 bin 500 lira ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği paralarla, rezidansta lüks hayat sürdükleri belirtildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Lüks rezidansa baskın

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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