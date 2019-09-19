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19.09.2019 - 15:47 | | DHA

Lüks sitede sır ölüm! Korkunç şüphe...

İstanbul Esenyurt'ta lüks bir sitede bakıcılık yapan yabancı uyruklu kadın, binanın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Düşme anı güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Lüks sitede sır ölüm! Korkunç şüphe...

Olay, dün saat 22.00 sıralarından Esenyurt'teki lüks bir sitede meydana geldi. Yerde hareketsiz şekilde yatan kadını gören site sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Türkmenistan uyruklu kadının olaydan önce bakıcılık yaptığı evin ev sahibi İpek A. ile evden kaybolan değerli eşya yüzünden tartıştığı öğrenildi. Polis kadının intihar mı ettiği, düştüğü mü yoksa başkası tarafından aşağıya mı atıldığı üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan, metrelerce yükseklikten düşüp hayatını kaybeden kadının düşme anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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