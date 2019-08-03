MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemLüks yata uyuşturucu operasyonu!
03.08.2019 - 16:51| İHA

Lüks yata uyuşturucu operasyonu!

Turizm sezonunda özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu sorumluluk bölgelerinde denetimlerini artıran Muğla Jandarması 4 kilo Skunk (sentetik uyuşturucu) ele geçirdi.

Lüks yata uyuşturucu operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Muğla il Jandarma Komutanlığı İstihbarat şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonunda Bodrum Gündoğan mahallesindeki limana bağlı bir yattan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı.

M.Ç. isimli şüphelinin elindeki uyuşturucu maddeyi Bodrum ve Fethiye Göcek Mahallesinde satacağı ihbarının ardından yata operasyon düzenlendi.Jandarma ekiplerinin operasyonunda M.Ç. isimli şüpheli ile birlikte 4 kilo Skunk (sentetik uyuşturucu) maddesi ele geçirildi.

Şüpheli M.Ç. Jandarma tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor.

Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğulduMuş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, bir öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Akıntıya kapılan bir çocuğun bulunması için ise ekipler çalışma başlattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversitelerden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Üniversitelerden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Suç makinası yakalandı!

Suç makinası yakalandı!

Trafik kazasında anne ile oğlundan acı haber!

Trafik kazasında anne ile oğlundan acı haber!

Avusturya’dan gelen gurbetçi aile kaza yaptı!

Avusturya’dan gelen gurbetçi aile kaza yaptı!

Sıradaki Haber