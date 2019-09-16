16.09.2019 - 10:47 | | AA
Lüks yatta yangÄ±n! Yanarak can verdi
MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde yanarak batan gulet yattaki FransÄ±z uyruklu bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.
GÃ¶cek Mahallesi KitlebÃ¼kÃ¼ Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kiÅŸininÂ bulunduÄŸu ahÅŸap gulet yatta henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Haber verilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen KÄ±yÄ± Emniyeti GenelÂMÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait "KIYEM 5" gemisi tarafÄ±ndan yangÄ±na mÃ¼dahale edildi. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda denize atlayan 14 kiÅŸi, sahil gÃ¼venlik ekiplerinceÂ kurtarÄ±larak GÃ¶cek LimanÄ±'ndaki iskeleye getirildi.
Hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilen 4 kiÅŸi saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesininÂ ardÄ±ndan Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Yanarak batan yattan Ã§Ä±kamayan FransÄ±z uyruklu Bertinotti Pierre (70)Â ise hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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Pierre'in cesedi dalgÄ±Ã§lar tarafÄ±ndan denizden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
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