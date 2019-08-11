Lüksün adresi

Antalya’daki Mardan Palace, 1,5 yıl kapalı kaldıktan sonra Titanic Hotels tarafından Halkbank’tan kiralanarak nisandan itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı. Saray otel özelliğiyle dikkat çeken Titanic Mardan Palace’ta Leonardo Da Vinci’nin ilk köprüsü, Galata Köprüsü, Kız Kulesi, Kuleli Lisesi ve Dolmabahçe Sarayı gibi yapıların benzerleri bulunuyor. Varaklı kemerler, İtalyan mermeri, tablolar, el işi nakışlar, değerli kristal ve ahşap süslemelerle müzeyi andıran otelde farklı özelliklerde 543 oda var. Mimari özelliklerinin yanı sıra otelde Türk ve dünya mutfaklarından farklı lezzetlerin sunulduğu 9 özel restoran, lüks spa, gece kulübü, çocuk kulübü gibi olanaklar da mevcut.

Mardan Palace’ı yaklaşık 25 milyon euro yatırımla yeniden hizmete sokan Titanic Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, “1.4 milyar dolarlık yatırımla açılan fakat iflas eden otelin kapalı kalmasına gönlümüz el vermedi. Çünkü ülkemiz için çok önemli bir otel. Oteli, aquaparkından sahiline, restoranlardan spa’sına birçok değişiklik yaparak müşteri memnuniyetinin en üst seviyede olduğu resort otele çevirdik. Açılışının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen yüzde 100 doluluğa ulaştık. Dünyanın her yerinde ilgi büyük” dedi.

Aygün, Titanic Otelleri olarak Almanya’da Hamburg ve Dresden ile Bodrum’da yeni oteller yaptıklarını dile getirerek bir Türk markası olarak otel ihtiyacı olan her yerde otel yapmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Antalya’da balayı

Titanic Mardan Palace, başta Hint düğünleri olmak üzere gösterişli düğün yapmak isteyenlerin de tercihleri arasında yer alıyor. Otelde bahçe, deniz kenarı ya da balo salonunda düğün yapma imkânı var. Her aşaması uzman bir ekip tarafından yürütülen düğünlerde dünya mutfaklarından özel lezzetler sunuluyor. Mardan Palace’ta olduğu gibi Titanic’in diğer otellerinde de düğün organizasyonları yapılabiliyor. Ayrıca düğün için Titanic Hotels İstanbul’u tercih eden çiftler Titanic Hotels’in Antalya, Bodrum ve Berlin’deki otellerinde balayı tatili kazanıyor.