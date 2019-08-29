Macaristan'dan Manisa'ya geldi!

Manisa'nın Soma ilçesinde Devlet Demir Yolları görevlilerince ölmek üzereyken bulunan leylek, Soma Belediyesi veteriner hekimi tarafından tedaviye alındı. Soma ilçesi Hatun Mahallesi’nde Devlet Demir Yolları görevlileri bitkin halde bir leyleğe rastladı.



Hemen Manisa Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayan görevliler, leyleği Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.









TEDAVİ ALTINA ALINDI

Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen leylek, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı. Ayaklarında Macaristan Budapeşte menşeli işaret bileziği bulunan leylek, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacak.