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29.08.2019 - 22:30| İHA

Macaristan'dan Manisa'ya geldi!

Macaristan'ın Budapeşte kentinde halkalanan leylek, yaklaşık 2 bin kilometre ötede Manisa'nın Soma ilçesinde bitkin bir vaziyette bulundu.

Macaristan'dan Manisa'ya geldi!

Manisa'nın Soma ilçesinde Devlet Demir Yolları görevlilerince ölmek üzereyken bulunan leylek, Soma Belediyesi veteriner hekimi tarafından tedaviye alındı. Soma ilçesi Hatun Mahallesi’nde Devlet Demir Yolları görevlileri bitkin halde bir leyleğe rastladı.

Hemen Manisa Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayan görevliler, leyleği Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Macaristandan Manisaya geldi



TEDAVİ ALTINA ALINDI

Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen leylek, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı. Ayaklarında Macaristan Budapeşte menşeli işaret bileziği bulunan leylek, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacak.

Kötü kokular gelen evden ceset çıktıNiğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.
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