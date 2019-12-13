MACFit Spor Salonları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 MACFit Spor Salonları çalışma mesai saatleri
Önde gelen spor merkezlerinden biri olan ve yurt genelinde binlerce üyesi bulunan MACFit Spor Salonları ile ilgili en çok merak edilen çalışma saatlerini bir araya getirdik. Peki MACFit Spor Salonları saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 MACFit Spor Salonları çalışma mesai saatleri...
MACFit Spor Salonları açılış/kapanış saatleri hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. MACFit Spor Salonları 07:00-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte tüm detaylar...
MACFİT ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
MACFit spor salonları hafta içi mesaiye sabah saat 07:00’da başlar ve akşam kapanış saat olan 23:00’a kadar aralıksız çalışır. Hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri MACFit sabah 08:00’da açılır, akşam saat 21:00’da kapanır. MACFit, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk günü genel olarak kapalı, diğer günler ise açıktır. MACFit ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermektedir.
MACFİT HAKKINDA
MAC ve Macfit markaları altında iki farklı konseptte Türkiye’de operasyonlarını sürdürmektedir. Mars Sportif'in premium markası olan MAC, 6 adet MAC ve 75 adet MACFit kulübüyle Türkiye’nin 12 ilinde hizmet vermektedir.
MACFit Genel Müdürlüğü, Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No:4/1 3434 Ortaköy – Beşiktaş – İstanbul adresinde bulunmaktadır.
MACFit Genel Müdürlüğü Telefon Numarası: 0 212 258 07 99