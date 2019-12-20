MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maçka'da 5 kaçak yapı yıkıldı
ABONE OL
20.12.2019 - 16:52 | | DHA

Maçka'da 5 kaçak yapı yıkıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 'İmar Barışı' düzenlemesi dışında kalan 5 kaçak yapı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Maçka'da 5 kaçak yapı yıkıldı

 

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan, çarpık yapılaşmanın arttığı ve doğal güzelliğin yok olmaya başladığı yaylalar için harekete geçildi. Doğu Karadeniz yaylalarında, 31 Aralık 2017'den sonra imara aykırı olarak yapıldığı ve 'İmar Barışı' kapsamına girmediği tespit edilen bina, bina temeli, konteyner, baraka gibi kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle Maçka'da bulunan 5 kaçak yapıyı yıktı.

Kentte Akçaabat, Araklı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerinde daha önce 160 kaçak yapı yıkılmıştı.

Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

İndirimli olarak resmen başladı!

İndirimli olarak resmen başladı!

Doğa Koleji nasıl battı?

Doğa Koleji nasıl battı?

Sıradaki Haber