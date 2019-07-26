Mad Max Öfkeli Yollar filminin konusu nedir?

Mad Max Öfkeli Yollar filminin konusu: Dünyada insan ırkının yaşaması artık çok zordur dünya insanlar yüzünden çorak topraklara dönmüştür. Hayatta kalanlar ise açlık ve susuzluk içinde ölmektedirler. Fakat ölümsüz olduğu düşünülen bir adam kendine bir imparatorluk kurup kendi keyifler içinde yaşarken diğer insanları susuzluk ile imtahan eder.

Oyuncular

Tom Hardy

Charlize Theron

Nicholas Hoult