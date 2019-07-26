26.07.2019 - 11:38
Mad Max Öfkeli Yollar filminin konusu nedir?
Bilim kurgu filmleri arasında büyük ilgi gören Mad Max Öfkeli Yollar filmi hakkında meraklı arayış devam ediyor. 2015 Yılında vizyona giren Çılgın Max Öfkeli Yollar filminin dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu izleyici tarafından büyük beğeni topluyor.
Mad Max Öfkeli Yollar filminin konusu: Dünyada insan ırkının yaşaması artık çok zordur dünya insanlar yüzünden çorak topraklara dönmüştür. Hayatta kalanlar ise açlık ve susuzluk içinde ölmektedirler. Fakat ölümsüz olduğu düşünülen bir adam kendine bir imparatorluk kurup kendi keyifler içinde yaşarken diğer insanları susuzluk ile imtahan eder.
Oyuncular
Tom Hardy
Charlize Theron
Nicholas Hoult
İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonuYurda kaçak yollarla lüks araç sokan şebekeye yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken değeri 40 milyon olduğu belirtilen 23 lüks araca el konuldu. Araçların sergilendiği emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü.