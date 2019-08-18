‘Mad Max’ temalı festival

Fotoğraf sanatçısı Joe Pettet-Smith festivalde çektiği fotoğrafları bir araya getirdi ve bir sergi açtı. Festival kapsamında, katılımcılar kendi yaptıkları “Mad Max” temalı maskelerini, kıyafetlerini ve arabalarını kullanarak vakit geçirdi. Nevada’da düzenlenen Burning Man Festivali’nin küçük bir rakibi olarak görülebilecek bu post apokaliptik temalı etkinliğe binlerce kişi katılmıştı. Festival bu yıl 25 - 29 Eylül arasında yine “Mad Max” filmi ekseninde yapılacak.