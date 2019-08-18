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18.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Mad Max’ temalı festival

Kaliforniya’da her yıl eylül ayında bir çölde düzenlenen Wastland Weekend Festivali, her yıl “Mad Max” teması etrafında yapılıyor.

‘Mad Max’ temalı festival

Fotoğraf sanatçısı Joe Pettet-Smith festivalde çektiği fotoğrafları bir araya getirdi ve bir sergi açtı. Festival kapsamında, katılımcılar kendi yaptıkları “Mad Max” temalı maskelerini, kıyafetlerini ve arabalarını kullanarak vakit geçirdi. Nevada’da düzenlenen Burning Man Festivali’nin küçük bir rakibi olarak görülebilecek bu post apokaliptik temalı etkinliğe binlerce kişi katılmıştı. Festival bu yıl 25 - 29 Eylül arasında yine “Mad Max” filmi ekseninde yapılacak.

‘Mad Max’ temalı festival

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