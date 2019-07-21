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HaberlerGündemMad Men dizisi hangi sektörde yaşanan rekabeti anlatıyordu? 21 Temmuz ipucu sorusu
21.07.2019 - 18:26

Mad Men dizisi hangi sektörde yaşanan rekabeti anlatıyordu? 21 Temmuz ipucu sorusu

Dünyaca ünlü Mad Men dizisi, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran dizi Mad Men, hangi sektörde yaşanan rekabeti anlatıyordu? İşte 21 Temmuz ipucu sorusunun cevabı...

Mad Men dizisi hangi sektörde yaşanan rekabeti anlatıyordu? 21 Temmuz ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ünlü bir sanatçımız ile ilgili oldu. İşte 16 Temmuz ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

Mad Men dizisi hangi sektörde yaşanan rekabeti anlatıyordu?

CEVAP

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