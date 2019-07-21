Mad Men dizisi hangi sektörde yaşanan rekabeti anlatıyordu? 21 Temmuz ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ünlü bir sanatçımız ile ilgili oldu. İşte 16 Temmuz ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

Mad Men dizisi hangi sektörde yaşanan rekabeti anlatıyordu?

CEVAP

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