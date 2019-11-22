Madencilik eğitiminde 7+1 modeli önerisi

“Hayatımız Maden” sloganı ve “Sürdürülebilirlik Madencilik” temasıyla düzenlenen 3. Madencilik Çalıştayı, İzmir’de gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelen ve bu yıl Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve 15 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, gençlerin eğitimine ilişkin hazırlanan projeler hakkında da bilgi verdi. YÖK, üniversite bölüm başkanları ve ilgili bakanlıkla yürüttükleri çalışmalara değinen Dinçer, “YÖK ile birlikte madencilik ve Jeoloji fakültelerinin öğrencilerine asgari ücretle burs vererek, çok daha nitelikli öğrencileri üniversitelere bu sektörün geleceğine emanet etmek üzere çekmeyi planlıyoruz. 29 Kasım’da YÖK ve üniversite bölüm başkanlarımızla İstanbul’da, bakanlıklarımızın da yetkililerinin katılacağı müfredatla ilgili bir çalışmada birlikte bulunacağız” dedi.

Madencilik ve jeoloji bölüm öğrencilerinin eğitimi için de bir model öneren Dinçer’in konuya ilişkin açıklamaları şöyle: “7+1 yani yedi sömestr okulda, bir sömestr sanayide veya madende çalışan öğrencileri mezun etmek istiyoruz. MEB ile görüşmelerimizi başlatıyoruz ve liselerle orta okullarda, madenciliği ve yerli kaynakların öneminin daha çok bahsedilmesi yönünde müfredata eklemeler yapılmasını sağlayacağız.”