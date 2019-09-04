MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMaganda kurşunuyla başından yaralandı! 1 santimle hayatta kaldı
04.09.2019 - 12:06| DHA

Maganda kurşunuyla başından yaralandı! 1 santimle hayatta kaldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde nişan eğlencesinde kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan kurşunun başını sıyırdığı Fedai Ertav (42), yaralandı. Doktorlar, Ertav'ın, 1 santimle hayatta kaldığını belirtti.

Maganda kurşunuyla başından yaralandı! 1 santimle hayatta kaldı

​Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Eğridere Mahallesi’nde meydana geldi. Nişan eğlencesinde havaya ateş açanlardan birinin tabancasından çıkan kurşun, davetlilerden Fedai Ertav'ın başına isabet etti. Kurşunun başını sıyırdığı Ertvav, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, tedaviye alınan Ertav'ın 1 santimle hayatta kaldığını belirtti.

Jandarma, Ertav'ı yaralayan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

İran'da çocuk gelin skandalıİran'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün seremonisinin görüntüleri büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine evlilik iptal edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sakar Şakir oyuncu kadrosu ve başrol oyuncuları

Sakar Şakir oyuncu kadrosu ve başrol oyuncuları

PAEM 2 bin 500 polis adayı alımı! Başvurular ne zaman?

PAEM 2 bin 500 polis adayı alımı! Başvurular ne zaman?

Şüpheli poşet polisi alarma geçirdi!

Şüpheli poşet polisi alarma geçirdi!

Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti, eşten yürek burkan paylaşım

Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti, eşten yürek burkan paylaşım

Sıradaki Haber