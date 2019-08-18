MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMaganda kurşunuyla ölen Gamze ile ilgili 2 kişi tutuklandı
18.08.2019 - 15:32| İHA

Maganda kurşunuyla ölen Gamze ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Tatil yapmak için Belçika'dan memleketi Kırşehir'e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince'nin katıldığı sünnet düğününde maganda kurşunu ile hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Maganda kurşunuyla ölen Gamze ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Kırşehir'in Çadırlı Hacıyusuf köyünde katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi 21 yaşındaki Gamze Boynuince hayatını kaybetmişti. Köyde yaşanan olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, köy muhtarının da aralarında olduğu 2 kişiyi gözaltına almış ve köyde detaylı inceleme başlatmıştı.

Yapılan incelemeler ve toplanan deliller sonrası maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç kızın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan köy muhtarı Bayram Zengin ve akrabası T.Z., İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurduEğitimi için gittiği İstanbul'dan 17 yıl sonra memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesine dönen Leyla Kaya, aldığı hibe desteğiyle kurduğu tesiste günde 600 litre süt üretimi yapıyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu!

Çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu!

Yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı!

Yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı!

Çiçek Abbas filmi nerede çekildi? Çiçek Abbas filmi başrol oyuncuları

Çiçek Abbas filmi nerede çekildi? Çiçek Abbas filmi başrol oyuncuları

Feyzioğlu'ndan 'Yargı Reformu' açıklaması

Feyzioğlu'ndan 'Yargı Reformu' açıklaması

Sıradaki Haber