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04.09.2019 - 07:50| ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Maganda makası felç etti

İstanbul Sultangazi’de 26 Ağustos’ta iddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı, kavga sırasında da fırlatılan bir makas 13 yaşındaki E.E.’nin boynuna saplandı.

Maganda makası felç etti

 Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan küçük kız, felç kaldı. Kavgaya karışan ve makası fırlatan tutuklanırken, olaya karışan diğer kişiler ise serbest bırakıldı. Bir kişinin tutuklanmasının yeterli olmadığını, tüm sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyleyen anne Yadigar Erdem(38) şunları söyledi:

“Kızımın o gün yaptığı tek şey o sokakta geçmekti. Sokakta mı artık yürümeyelim. 10 güne yakındır hastanedeyiz, kaç gün daha hastanede kalacağımız belli değil. Kızım bir daha yürüyemeyecek, tabii ki bu konuda araştırmalar sürüyor. Ama doktorlar tıbbı bir çözüm olmadığını söyledi. Kızım olaydan sonra bir gece bile rahat uyumadı. Sürekli kabus görüyor. Belden aşağısı hiç tutmuyor, tek başına yatakta bile doğrulamıyor. Kızım felç kaldığını bilmiyor, ameliyat olduğu için böyle olduğunu sanıyor. Günlerdir çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Tek umudum kızımın yeniden yürümesi ama zor. Kızım, ‘Anne artık kalkmak istiyorum, çok sıkıldım’ diyor.”

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