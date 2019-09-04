Maganda makası felç etti

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan küçük kız, felç kaldı. Kavgaya karışan ve makası fırlatan tutuklanırken, olaya karışan diğer kişiler ise serbest bırakıldı. Bir kişinin tutuklanmasının yeterli olmadığını, tüm sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyleyen anne Yadigar Erdem(38) şunları söyledi:



“Kızımın o gün yaptığı tek şey o sokakta geçmekti. Sokakta mı artık yürümeyelim. 10 güne yakındır hastanedeyiz, kaç gün daha hastanede kalacağımız belli değil. Kızım bir daha yürüyemeyecek, tabii ki bu konuda araştırmalar sürüyor. Ama doktorlar tıbbı bir çözüm olmadığını söyledi. Kızım olaydan sonra bir gece bile rahat uyumadı. Sürekli kabus görüyor. Belden aşağısı hiç tutmuyor, tek başına yatakta bile doğrulamıyor. Kızım felç kaldığını bilmiyor, ameliyat olduğu için böyle olduğunu sanıyor. Günlerdir çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Tek umudum kızımın yeniden yürümesi ama zor. Kızım, ‘Anne artık kalkmak istiyorum, çok sıkıldım’ diyor.”