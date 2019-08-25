Mağdur esnaftan yarı yarıya indirim

İstanbul’da geçtiğimiz cumartesi günü yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınında malları büyük zarar gören Eminönü alt geçidi esnafı yaralarını sarıyor. Su baskınından kurtardığı ürünleri satabilmek için kampanya başlatan esnaf, 60 TL’lik ürünleri yarı fiyatına veriyor.

Sağanak sonrasında sel baskınına uğrayan Eminönü Yeraltı Çarşısı’nın esnafı, ayağa kalkmaya çalışıyor. Bir yandan zararlarını tespit etmeye çalışan esnaf, bir yandan da baskında zarar gören ürünlerinin yerine yenilerini koyarak normale dönmeye çalışıyor. Çarşı esnafı selden kurtardığı ürünleri satabilmek için ise kampanya düzenledi.

Kredi umutlandırdı

Devlet kurumlarının destek açıklamalarının ardından biraz olsun rahatlayan esnaf bir an önce normale dönmek istediğini belirtiyor. KOSGEB, zarar gören esnafa 100 bin lira destek verirken, İstanbul Valiliği de zarar gören esnafa altı ay kira yardımı yapacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeraltı çarşısının temizlenmesi ve eski haline getirilmesi için çalışmaları sürdürüyor.



“Bir nebze olsun normale döndük” diyen giyim mağazası işletmecisi Orhan Ceren, “Yaklaşık 100 bin TL zararımız var. Burada su çok yükseldi, ürün kurtarmaya imkanımız olmadı. Canımızı zor kurtardık” diye konuştu. Sel baskınından kurtardığı ürünleri satmak için kampanya başlatan giyim mağazası işletmecisi Hamit Karataş da, “Zararı tespit edemedik şu an. Daha fazla zarara girmemek için depoda olan mallarımızı getirdik, satmaya çalışıyoruz. Zararımızı aza indirmek için ne satarsak kâr” diye konuştu.

Ayakkabı dükkânı işleten Bekir Karataş da, “Çok zararımız oldu. Dükkânda çok mal vardı, tamamını çöpe attık. Yeni mallar aldık, onları dükkânımıza koyup satmaya çalışıyoruz. Kurtarabildiklerimizi eski fiyatına satmıyoruz. Kampanya yaptık, 60 TL’lik ürünü 20-30 neye rast gelirse satıyoruz” dedi.

Su baskınlarına karşı iki terfi hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü’nde yerin altından boru itme metoduyla iki ayrı terfi hattı yapılarak meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edileceğini açıkladı. Yapılacak uygulamaya göre; Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki tek pompa, kısa zamanda altı yeni ve daha büyük pompa ile değiştirilecek. Ardından yerin altından boru itme metoduyla iki ayrı terfi hattı yapılacak. Böylece meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edilmesi hedefleniyor.

‘Mallarımız çöp oldu’

Eminönü Yeraltı Çarşısı’nda giyim mağazası işletmecisi Ömer Sarıkaya (sağda), “Zararımızı tespit etmeye çalışıyoruz. Çöp olan mallarımızı bulmaya çalışıyoruz. Devletimizin sunduğu krediye başvuracağız” dedi. Dükkân sahibi Hamit Karataş da (üstte), “Daha fazla zarara girmemek için depodaki malları getirdik, satmaya çalışıyoruz” diye konuştu.