Magnum Maserati 2019 çekiliş sonuçları hangi gazetede yayımlanacak? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 1 Nisan 30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kampanya kapsamında Magnum çubuklarından çıkan şifreler ile kampnayaya katılım sağlayan binlerce kişi büyük ödül olan Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL) için araştırmalara başladı. Peki Magnum 2019 Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Magnum çekilişi, bugün yapılıyor. Çekiliş saat 11.00’da başladı. Magnum çekilişi, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum Maserati çekiliş sonuçları 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde açıklanacak. Çekilişi kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik foto-kopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.