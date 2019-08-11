Mahalle bekÃ§isiyle vatandaÅŸ arasÄ±nda kavga 2 yaralÄ±

GÃ¼ltepe Mahallesi TalatpaÅŸa Caddesi'ndeki bir bÃ¶rekÃ§ide karÅŸÄ±laÅŸan bekÃ§i ve aralarÄ±nda husumet bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen O.E. arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Havaya ateÅŸ eden O.E. mahalle bekÃ§isi tarafÄ±ndan vurularak yaralandÄ±. Olay sÄ±rasÄ±nda bÃ¶rekÃ§ide bulunan bir vatandaÅŸ da seken kurÅŸunlardan yaralandÄ±.

2 yaralÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, olaylaÂ ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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