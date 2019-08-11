Mahalle bekÃ§isiyle vatandaÅŸ arasÄ±nda kavga 2 yaralÄ±

11.08.2019 - 12:00| AA
Mahalle bekçisiyle vatandaÅŸ arasÄ±nda kavga! 2 yaralÄ±
KaÄŸÄ±thane'de mahalle bekÃ§isiyle bir vatandaÅŸ arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada 2 kiÅŸi yaralandÄ±.
GÃ¼ltepe Mahallesi TalatpaÅŸa Caddesi'ndeki bir bÃ¶rekÃ§ide karÅŸÄ±laÅŸan bekÃ§i ve aralarÄ±nda husumet bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen O.E. arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
Havaya ateÅŸ eden O.E. mahalle bekÃ§isi tarafÄ±ndan vurularak yaralandÄ±. Olay sÄ±rasÄ±nda bÃ¶rekÃ§ide bulunan bir vatandaÅŸ da seken kurÅŸunlardan yaralandÄ±.
2 yaralÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, olaylaÂ ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldÄ±rÄ±Avusturya'dan tatile geldikleri memleketleri KahramanmaraÅŸ'ta pikniÄŸe giden KoyuyeÅŸil ailesi, oturduklarÄ± çardaÄŸÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle iÅŸletme sahiplerinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Olayda aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da olduÄŸu 12 kiÅŸi yaralandÄ±, 12 kiÅŸi ise gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±