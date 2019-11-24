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24.11.2019 - 05:43 | | DHA / İHA / AA

Mahalle sakinleri fark etti! Alev alev yandı

Güngören'de sabaha karşı park halindeki bir servis minibüsünde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri göre mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti. Minibüsün yanma anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinleri fark etti! Alev alev yandı

Yangın Güngören, Gençosman Mahallesinde sabaha karşı 03:30 sıralarında çıktı. Topçu Sokak üzerinde park halinde duran servis minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm minibüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti.

Mahalle sakinleri fark etti Alev alev yandı



Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yanan minibüste soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri araçta inceleme yaptı. Yangın sonrası servis minibüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından minibüste olay yeri çalışması yaptı. 

Mahalle sakinleri fark etti Alev alev yandı


ALEV ALEV YANDI

Park halinde duran servis minibüsünde çıkan yangın bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de alevlerin tüm minibüsü sardığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekiplerinin yangına iki koldan müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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