‘Mahallelerde butik spor tesisi açacağız’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uyuşturucu ve teknoloji gibi bağımlılıkların çaresinin spor olduğunu kaydetti. “Tematik kamplar”, “okullarda genç ofislerinin” açılması gibi bağımlılıkla mücadelede sporu ön plana çıkaran politikalar geliştirdiklerini dile getiren Kasapoğlu, kadın odaklı sporlar projesi de hazırladıklarını belirtti. “Kadını evden çıkaracağız” sözleriyle iddialı bir çıkış yapan Kasapoğlu, “Kadın spor yaparsa, çocuğu da spor yapar, eşi de spor yapar. Bu yüzden aile boyu spor. Spor olanaklarını kadının ayağına götürüyoruz. Mahalle bazlı evine yakın yere butik spor tesisi açacağız” diye konuştu.



Sıra dışı projeler



TBMM’de Milliyet’e konuşan Kasapoğlu, kadınlar ve bağımlılıkla mücadele konusundaki sıra dışı projelerini şöyle anlattı:



YETENEK TARAMASI: Çocuklara spor alışkanlığını ana sınıftan itibaren kazandırmamız lazım. Gerek okul öncesi grup gerek ailelerde bu bilincin artması ve gerekse çocukların yeteneklerin tespit edilip, başarılı olacakları branşlara yönlendirilmesi noktasında çalışmalarımız var. 1 milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını yaptık. Çocukların yeteneklerini keşfedip o çocukları yarınların şampiyonları yetiştirme düşüncemiz var.



YÜZME: Anaokullarında yüzme projesi. 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. İlkokul ve okul öncesindeki çocukları havuzlara taşıyoruz. 12 saatte yüzme öğreniyorlar. Bu hedefi ilk olarak hükümetimizin ikinci 100 günlük eylem planına koymuştuk. 100 bin hedeflemiştik, 125 binle tamamladık. Şimdi önümüzdeki yıl sonuna kadar 1 milyon hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl sonuna kadar bunu da aşacağız.



MOBİL HAVUZ: İl il, ilçe ilçe hedeflerimiz var. Diyelim ki Ankara Çankaya, Ankara Keçiören ve havuz olmayan yerlere de mobil havuz yapıyoruz.



PROJE ÜRETİMİ: Bu yıl ilkokulları da proje desteklerine kattık. Çocuklarımız ilkokuldan itibaren proje fikri ile tanışsın istedik. Öğretmenlerin rehberliğinde yapacaklar ama ilkokullarda muazzam talep geldi. Çocuklarımızı spor, proje ve üretimle küçük yaşta tanıştırdığımızda hem sporda başarının tabana yayılmasını hem de bilimsel üretimi çok daha güçlendireceğimize inanıyorum.



İLAÇ SPOR: Uyuşturucu gibi kimyasal bağımlılıkların yanı sıra özellikle telefon ve tabletlerle başlayan teknolojik bağımlılıklara karşı da çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle çocuk yaşta sporu ön plana çıkaracak politikalarımız var. Bunlarla ilgili hem sportif tesislerimiz, kulüplerimizin çalışmaları hem de bakanlık olarak bizim eğitim araştırma ve gençlik hizmetleri genel müdürlüğümüz ciddi projeleri devreye alıyor. Örneğin, ‘tematik kamplar’ düzenliyoruz. Türkiye’nin 12 ayrı yerinde gençlik merkezlerimiz var. Okullara, ‘genç ofisleri’ açıyoruz. Üniversiteler başta olmak üzere ortaokullara açtığımız genç ofislerden olumlu sonuçlar alıyoruz.



‘KADINLAR SPORUN ÖNCÜSÜ’



EVDEN ÇIKARACAĞIZ: Kadın odaklı sporlar projemiz var. Kadın spor yaparsa, çocuğu da spor yapar, eşi de spor yapar. Bu yüzden aile boyu spor. Bunun öncüsü de kadın olmalı. Kadını evden çıkaracağız. Spor olanaklarını ayağına götürüyoruz. Sitelerde havuzlar var, o sitelere antrenörler görevlendireceğiz. Uzak yere gitmeden sitesindeki havuzunda yüzme öğrenecek. Evine yakın yere fitness açacağız. Artık hizmetleri daha ulaşılabilir olacak.



BUTİK TESİSLER: Belediyeler en büyük partnerimiz. Belediyelerle birlikte altyapıları güçlendireceğiz. Mahalle bazlı butik gibi, her saat spor olanağı olacak. Vatandaşın vasıtaya gerek kalmadan ulaşması da kolay olacak.



ÜÇLÜ EL BİRLİĞİ: İstanbul ve diğer illerde de altyapıyı güçlendiriyoruz. Altyapı çoğu anlamda hazır. Özel sektör, devlet ve kulüplerdeki imkanlar birleştirilecek, halkın hizmetine sunulacak. Olmayan yerlere de yapılacak. Spora teşvik topyekûn sürecek.