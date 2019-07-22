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22.07.2019 - 08:52| İHA

Mahalleli şoke oldu... Lüks cipi havluyla yaktılar!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks bir cip kundaklandı. Cipin benzin deposunun yanında yarı yanmış halde havlu gören mahalle sakinleri ise şok oldu.

Mahalleli şoke oldu... Lüks cipi havluyla yaktılar!

Olay, Bitez Mahallesi Melengeç Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bulunan bir sitenin önünde park halindeki 48 ACC 112 plakalı bir lüks cip kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Bir anda alev topuna dönen cipin akaryakıt deposu patlayınca site sakinleri sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkan alevler, hemen yan tarafta duran bir otomobile de ufak çaplı hasar verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek aracı söndürdü. Sönen aracı inceleyen itfaiye ekipleri aracın akaryakıt deposunun önünde yanmış havlu bulunca durumu polis ekiplerine bildirdi. Sitede oturan vatandaşlar ise aracın yanında gördükleri havlu karşısında şok oldu. Havlunun bir kısmının yandığı ve depo kısmına koyularak aracın ateşe verildiği öne sürüldü.

Olay yerine gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çevrede araştırma yaparken cadde ortasında 2’nci bir havlu daha buldu. Aracı incelemeye alan olay yeri inceleme ekipleri ise lüks cipin akaryakıt deposunda bulunan havludan parçalar alıp incelemeye götürdü.
Aracın sahibi Erdal Kösedağı ise yanan aracı görünce şoka girdi. Kundaklanma şüphesi üzerinde duran polis ekipleri olayı görenlerin ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını araştırmaya başladı.

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