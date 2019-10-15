Mahkeme başkanından Jet Fadıl’a tepki: Lafla olacak şey değil!

Akgündüz ifadesinde, “Planlarımız var. Projemizi tamamlayabilmek için yurtdışı yatırımcılarıyla görüşmemiz gerekiyor” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “İnsanların zararlarını gidermek için somut bir planın var mı? Lafla olacak şey değil bu. Planlarını getir anlat” dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde paraları topladığı halde inşaatı tamamlamadığı iddiasıyla dolandırıcılık suçundan hakkında dava açılan kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ile Mehmet Salih Obut katıldı.

'BEKLEME SÜRECİ İÇERİSİNDEYİZ'



Duruşmada 19 müştekinin ifadesi alındı. Müştekiler şikayetçi olduklarını ve zararlarının giderilmediğini söylediler. Müşteki ifadelerinin ardından mahkeme sanık Fadıl Akgündüz’e söz verdi. Gündüz, “Ekonomik durumdan dolayı bekleme süreci içerisindeyiz. Projemizin yüzde seksenini tamamladık. Geri kalanını tamamlayabilmek için yeni yatırımcı arayışı içerisindeyiz. Planlarımız var. Yurtdışı yatırımcılarıyla görüşebilmek için hakkımdaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istiyorum” dedi.

'LAFLA OLACAK ŞEY DEĞİL'

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “İnsanların zararlarını gidermek için somut bir planın var mı? Lafla olacak şey değil bu. Planlarını getir anlat katılan avukatları da dinlesin” dedi. Mahkeme Fadıl Akgündüz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.