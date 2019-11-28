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28.11.2019 - 12:52 | | DHA

Mahkeme salonu bir anda karıştı! Birbirlerine girdiler

Bursa’da tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan’ı (32) öldürdüğü iddia edilen Ömer Dokuz’un (39) tutuklu yargılandığı davada, maktulün yakınları, sanığa saldırdı.

Mahkeme salonu bir anda karıştı! Birbirlerine girdiler

Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde Temmuz ayında, kafede oturan Ömer Dokuz ile arkadaşı Sinan Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Dokuz, belinden çıkardığı tabanca ile Özkan’a ateş etti. Karnından yaralanan Sinan Özkan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Dokuz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmek' suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Dokuz’un yargılanmasına başlandı. Mahkemede ifade veren Dokuz, kendisiyle uzun zamandır arkadaş olduklarını, Özkan’ın alacaklısı olduğu bir kişiyle ilgili kendisinden yardım istediğini, fakat bu işe karışmak istemediği için tartıştıklarını söyledi. Özkan'ın kafa atınca kendisini kaybettiğini anlatan Dokuz, belindeki silahı ateşlediğini ifade etti.

Mahkeme salonu bir anda karıştı Birbirlerine girdiler

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Sanık Ömer Dokuz ifade verdiği sırada, maktulün yakınlarının yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Bu sırada adliye koridorunda bekleyen Ömer Dokuz'un yakınları ise duruşma salonuna girmeye çalıştı. Jandarma ve polis ekipleri, arbedeye müdahale etti. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, güvenlik güçleri, salondakileri dışarı çıkardı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

 

 

Yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlenttiAntalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye İstasyonu, Sanayi Kavşağı'nda çıkan ot yangınına müdahale etti. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan ve yanmak üzere olan kaplumbağayı fark eden itfaiye personeli kaplumbağaya su sıkarak serinletti.
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