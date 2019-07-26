Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar

İBB Meclisi'nin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı İSPARK'a devretmesi yönündeki kararının ardından, Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye 3 gün içinde otogarı tahliye etmeleri için karar gönderdi. Bunun üzerine 18 Temmuz'da dernek ve şirket avukatları yürütmenin durdurulması için İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme yürütmeyi durdurarak dava konusu işlemin sebebi ve yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB'ye 7 gün süre vermişti. İşlemleri tamamlayan İBB'nin başvurusunu değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüleri Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından büyükşehir belediyesi aleyhine açılan davanın incelenmeksizin reddine karar verdi. Şirket avukatları 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunabilecek.