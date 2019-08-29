Ünlü türkücüden açıklama... Mahmut Tuncer öldü mü?

Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer sosyal medya kurbanı oldu. Dün akşam sosyal medyada "Mahmut Tuncer öldü" haberleri çıktı. Haber hızla yayılınca ünlü türkücü de açıklamada bulundu.

İşte Mahmut Tuncer'in o açıklaması:

"Üç ayda bir beni öldürüyorlar. Bunu kim yayıyor öğrenmek istiyorum. Suç duyurusunda bulunacağım.

Ablam bu haberleri görünce hastanelik olmuş. Şimdi onun yanına gideceğim. Kızım ağlaya ağlaya annesini aramış.

'BÖYLE VİCDANSIZLIK OLAMAZ'

Bunu bize neden yaşatıyorlar yazık değil mi! Böyle vicdansızlık olmaz."