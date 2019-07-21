Maide'nin Altın Günü filmi konusu nedir? Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimlerdir?

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ KONUSU NEDİR?



Altın günlerinin şaşaalı ismi Maide teyze, titizliği ve marifetleri ile ünlü bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhur olan Maide teyzenin geniş de bir gün arkadaşı ağı vardır. Ancak günün birinde, arkadaşlarından şüphe etmesine sebep olacak bir olay başına gelir; altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için işe koyulan Maide, İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yapar. İkili, güne gelen kadınların tek tek peşine düşecek ve hırsızı bulacaktır...



MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı "Maide'nin Altın Günü"nde Ezgi Mola'nın yanı sıra Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin ve Demet Gül yer alıyor.





