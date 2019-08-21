Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve başrol oyuncuları

Maide'nin Altın Günü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu'nun yer aldığı film Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren toplamda 8 hafta boyunca vizyonda kalırken 780.329 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 9.414.925,00 TL hasılat elde etti.



MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ KONUSU

Altın günlerinin şaşaalı ismi Maide teyze, titizliği ve marifetleri ile ünlü bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhur olan Maide teyzenin geniş de bir gün arkadaşı ağı vardır. Ancak günün birinde, arkadaşlarından şüphe etmesine sebep olacak bir olay başına gelir; altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için işe koyulan Maide, İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yapar. İkili, güne gelen kadınların tek tek peşine düşecek ve hırsızı bulacaktır...

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Maide'nin Altın Günü filminin başrollerinde Ezgi Mola, Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin, Demet Gül yer alıyor.