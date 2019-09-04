04.09.2019 - 17:01| DHA
Malatya şok baskın! Yakalandılar
Malatya’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 34 uyuşturucu hap, 2,55 gram metamfetamin, 31,5 gram toz esrar, 4,55 gram sentetik kannobinoid, 3,5 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, 15 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yaparken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
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