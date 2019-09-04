MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMalatya şok baskın! Yakalandılar
04.09.2019 - 17:01| DHA

Malatya şok baskın! Yakalandılar

Malatya’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 34 uyuşturucu hap, 2,55 gram metamfetamin, 31,5 gram toz esrar, 4,55 gram sentetik kannobinoid, 3,5 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, 15 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yaparken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

 

Aynı plakayı kullanarak yaptılar! 20 tonluk vurgunTekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir kumaş fabrikasından ikiz plakalı TIR'a yüklenen 20 ton kumaşı yerine teslim etmeyerek ortadan kaybolan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. 1 milyon TL değerindeki kumaşlar sahibine teslim edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anne ve 20 günlük bebeği aynı tabutta!

Anne ve 20 günlük bebeği aynı tabutta!

Cenaze namazını kıldıran imam Eymen'in tabutunu öptü

Cenaze namazını kıldıran imam Eymen'in tabutunu öptü

Sen Anlat Karadeniz'in yeni oyuncusu Reyhan Kıroğlu kimdir? Kaç yaşında?

Sen Anlat Karadeniz'in yeni oyuncusu Reyhan Kıroğlu kimdir? Kaç yaşında?

El Değmemiş Aşk filmi konusu ve başrol oyuncuları

El Değmemiş Aşk filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sıradaki Haber