Malatya'da 82 mahalle yolu kardan kapalı

Malatya'da son günlerde yağan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Bugün şiddetini artırarak devam eden kar yağışının ardından kara yollarında buzlanma oluştu.
Pütürge, Yeşilyurt, Yazıhan, Kuluncak ilçeleri ve Malatya-Sivas yolunda şiddetini artıran kar yağışı sonrası 82 mahalleye ulaşımın sağlandığı yollar kapandı. Yolların açılması için ekipler iş makineleriyle seferber olurken, kent içi ve şehirler arası yolların kapanmaması için tuzlama yapıldı.
İstanbul'da 'turuncu' alarm! Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu'Turuncu' alarmın verildiği İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.