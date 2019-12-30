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30.12.2019 - 14:28 | | DHA

Malatya'da 82 mahalle yolu kardan kapalı

Malatya'nın yüksek kesimlerimde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yükseklerde, 82 mahalle yolu da yoğun yağışın ardından ulaşıma kapandı.

Malatya'da 82 mahalle yolu kardan kapalı

Malatya'da son günlerde yağan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Bugün şiddetini artırarak devam eden kar yağışının ardından kara yollarında buzlanma oluştu.

Pütürge, Yeşilyurt, Yazıhan, Kuluncak ilçeleri ve Malatya-Sivas yolunda şiddetini artıran kar yağışı sonrası 82 mahalleye ulaşımın sağlandığı yollar kapandı. Yolların açılması için ekipler iş makineleriyle seferber olurken, kent içi ve şehirler arası yolların kapanmaması için tuzlama yapıldı.

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