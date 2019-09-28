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28.09.2019 - 22:37 |

Malatya'da ambulans kaza yaptı

Malatya'da ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da ambulans kaza yaptı

Kaza, Arguvan-Yazıhan karayolu üzerinde meydana geldi.

M.S. idaresindeki 44 ABE 630 plakalı ambulans ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 ES 230 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza da ambulans sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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