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31.10.2019 - 10:10 | | DHA

Malatya'da DEAŞ soruşturmasına 10 tutuklama

Malatya'da polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı.

Malatya'da DEAŞ soruşturmasına 10 tutuklama

​Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cuma günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki 13 adres ile örgütün talimatı ile küçük yaştaki çocuklara yönelik okul oluşturmak ve örgütsel eğitim vermek amacı ile faaliyet gösteren sözde medreseye eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, Suriye'de askeri eğitim görerek eylem yapmak için Türkiye'ye geldiği belirlenen ve örgütün sözde Malatya sorumlusu olduğu tespit edilen kişinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 1'i, sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanarak ceza evine kondu, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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