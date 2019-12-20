20.12.2019 - 20:03 | | DHA
Malatya'da ele geçirildi... Tam 2 ton!
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 ton kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez ilçe Yeşilyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda 2 bin litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 4 distilasyon cihazı ile 2 kaynatma kazanı ele geçirdi. İçkiye ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 1 kişiyi ise gözaltına aldı.