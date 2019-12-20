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20.12.2019 - 20:03 | | DHA

Malatya'da ele geçirildi... Tam 2 ton!

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 ton kaçak içki ele geçirildi.

Malatya'da ele geçirildi... Tam 2 ton!

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez ilçe Yeşilyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda 2 bin litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 4 distilasyon cihazı ile 2 kaynatma kazanı ele geçirdi. İçkiye ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 1 kişiyi ise gözaltına aldı.

Malatyada ele geçirildi... Tam 2 ton


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