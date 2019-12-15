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15.12.2019 - 03:25 |

Malatya'da korkutan gece! Vali açıklama yaptı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına silahlı saldırı yapıldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Malatya'da korkutan gece! Vali açıklama yaptı

Vali Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği'ne silahlı saldırı düzenlendiğine yönelik paylaşımların bulunduğunu söyledi.

Malatyada korkutan gece Vali açıklama yaptı

Bunların gerçeği yansıtmadığını belirten Baruş, "Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevre nöbetçisi tarafından binayı gözetlediği düşünülen bir kişinin görülmesi üzerine caydırma amacıyla havaya ateş açılmıştır. Herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Şüpheli şahısı arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Bu arada polis ekipleri Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevresinde arama tarama çalışması yürütüyor.

Malatyada korkutan gece Vali açıklama yaptı

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