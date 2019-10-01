Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi

Kent Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen B.K.K.'ya B.F.'nin kullandığı motosiklet üzerinden silahla ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda B.K.K. bacaklarından yaralanırken motosikletli saldırganlar olay yerinde kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

Olayın şüphelisi B.F. polis ekiplerince kent merkezinde yaşanan bir süre kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.



Polis ekiplerinin hastanede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.