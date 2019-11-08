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08.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Malatya’da yarışacak filmler belli oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği’nin desteğiyle 15-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin ulusal yarışmasında uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler açıklandı.

Malatya’da yarışacak filmler belli oldu

44 filmin başvuru yaptığı 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Yönetmen Haydar Işık’ın direktörlüğünde oluşturulan ön jüride; ulusal uzun metraj festival koordinatörü Yasemin Sezin, yapımcı yönetmen Mehmet Ali Arslan, yönetmen Özgür Özbalık, yönetmen senarist Faruk Karaçay, sinema eleştirmeni İhsan Kabil ve oyuncu Hülya Şen’den bulundu. Ön jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucu finale kalan 10 film belirlendi.

Malatya’da yarışacak filmler belli oldu



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl; “Aidiyet” (Burak Çevik), “Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız” (Burcu Esenç, Cantekin Cantez), “Dilsiz” (Murat Pay), “Kapan” (Seyid Çolak), “Kızım Gibi Kokuyorsun” (Olgun Özdemir ), “Kimsesizler Oteli” (Rıdvan Karaman ), “Kovan” (Eylem Kaftan), “Küçük Şeyler” (Kıvanç Sezer), “Omar ve Biz” (Maryna Er Gorbach , Mehmet Bahadır Er), “Sınırlar” ( Ece Cantürk) adlı filmler yarışacak. 

Malatya’da yarışacak filmler belli oldu


Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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