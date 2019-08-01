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01.08.2019 - 09:28| DHA

Malatya'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Malatya'da, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, dün gece Malatya - Elazığ karayolu Orduzu Pınarbaşı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen ve sürücülerinin adı öğrenilemeyen 78 YE 268 ve 44 AAL 336 plakalı otomobil ile 34 FDP 98 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Muhammed Joseph Arslan (10), Jane Arslan (1), Zübeyde Arslan (32), Hanife Demir (65), Turgay Kaya (30) ve Yakup Yıldırım (24) yaralandı.

Malatyada zincirleme kaza Yaralılar var


Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeni ile kapanan yol ise araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kameradaBursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
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