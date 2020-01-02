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02.01.2020 - 10:19 | | İHA

Malatya'dan Trabzon'a gidiyor! Trafikte görenler gözlerine inanamadı

Malatya’dan Trabzon'a götürülen 30 tonluk dev buhar kazanı trafikte görenleri şaşırttı.

Malatya'dan Trabzon'a gidiyor! Trafikte görenler gözlerine inanamadı
Malatya'dan Trabzon'a gidiyor! Trafikte görenler gözlerine inanamadı
Malatya'dan Trabzon'a gidiyor! Trafikte görenler gözlerine inanamadı
Malatya'dan Trabzon'a gidiyor! Trafikte görenler gözlerine inanamadı
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Malatya’da üretilen ve Trabzon'da bir elektrik santralinde kullanılacak olan dev buhar kazanı, karayolu ile Trabzon'a götürülmek üzere yola çıkartıldı. İki gün önce Malatya'dan yola çıkan kazanın geceleri taşınmasına izin verilmezken, kazanı taşıyan TIR 248 kilometre yol katedip Sivas'a ulaştı. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas'a ulaşan kazanı taşıyan TIR, günün ilk saatlerinde Trabzon'a hareket etti. 5 metre 80 santim genişliğe, 4 metre 30 santim yüksekliğe ve 17 metre uzunluğa sahip yaklaşık 30 ton ağırlığındaki kazanı trafikte görenler gözlerine inanamadı. Yolun her iki şeridine de taşan kazan kontrollü bir şekilde taşınırken, TIR'ın Pazar günü Trabzon'a varması planlanıyor.

Dev buhar kazanını taşıyan TIR'ın şoförü Selim Dönmez, "Buna biyoelektrik santrali diyorlar. Malatya’dan Trabzon Belediyesine gidiyor. 5.80 metre genişliği, 4.30 metre yüksekliği var. 17 metre de uzunluğu var. Bu çöpten elektrik üretecek. Dün yola çıktık.

Muhtemelen Pazar günü varacağız. Bu 30 ton ve yan parçası. Ana kazanı da 110 ton civarıdır. Götürmek zor oluyor. Bazı vatandaşlar acele ediyor. Eskortumuz olduğu için telsizlerle anlaşarak koordineli bir şekilde gidiyoruz. Gece gidemiyoruz. Gündüz gidebiliyoruz. Kanunen gece götüremiyoruz, gece karanlıkta riskli oluyor" dedi.

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